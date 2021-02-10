В Красноярске депутата Заксобрания заподозрили во взяточничестве

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Евгений Козин задержан по подозрению в посредничестве получению взятки. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В рабочем кабинете Козина и в его квартире проведены обыски. Отмечается, что подозреваемый пытался оказывать сопротивление, пытаясь скрыть документы, подлежащие изъятию. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о помещении его под арест.

Задержание Козина связывают с противоправной деятельностью заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной, которой предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году Тюрина через посредников искала арендатора для нескольких нежилых помещений, расположенных на улице Мичурина. Один из них обратился с этим предложением к Евгению Козину, который нашел человека, готового "отстегнуть" нужным людям и получить в аренду муниципальную собственность по привлекательной цене.

Сумма взятки в три миллиона рублей, которую озвучила Тюрина, всех устроила. В качестве еще одного посредника выступил депутат горсовета Иван Азаренко, который также привлечен к уголовной ответственности.

Тюрина, получив денежные средства, обеспечила победу взяткодателя в аукционе: его фирма получила в аренду пять объектов, находящихся в муниципальной собственности, по минимальной стоимости в размере около одного миллиона рублей.