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10.02.2021 15:00
Рубрика: Происшествия

В Красноярске депутата Заксобрания заподозрили во взяточничестве

Текст: Ирина Штерман

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Евгений Козин задержан по подозрению в посредничестве получению взятки. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Руководство петербургской поликлиники МВД задержано по делу о взятках

В рабочем кабинете Козина и в его квартире проведены обыски. Отмечается, что подозреваемый пытался оказывать сопротивление, пытаясь скрыть документы, подлежащие изъятию. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о помещении его под арест.

Задержание Козина связывают с противоправной деятельностью заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной, которой предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, в 2019 году Тюрина через посредников искала арендатора для нескольких нежилых помещений, расположенных на улице Мичурина. Один из них обратился с этим предложением к Евгению Козину, который нашел человека, готового "отстегнуть" нужным людям и получить в аренду муниципальную собственность по привлекательной цене.

Сумма взятки в три миллиона рублей, которую озвучила Тюрина, всех устроила. В качестве еще одного посредника выступил депутат горсовета Иван Азаренко, который также привлечен к уголовной ответственности.

Тюрина, получив денежные средства, обеспечила победу взяткодателя в аукционе: его фирма получила в аренду пять объектов, находящихся в муниципальной собственности, по минимальной стоимости в размере около одного миллиона рублей.

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