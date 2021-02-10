В Омске задержали водителя, наехавшего на студентов

Омские полицейские разыскали водителя, наехавшего на 16-летнего подростка в центре города и скрывшегося с места ДТП.

Группа студентов переходила улицу Ленина, когда прямо на пешеходный переход вылетела иномарка. Машина задела одного из подростков: ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

- Сотрудники Госавтоинспекции просмотрели записи камер видеонаблюдения, но идентифицировать государственный регистрационный знак транспортного средства оказалось невозможно, - сообщает УМВД России по Омской области.

Тогда инспекторы изучили данные с камер фотовидеофиксации, расположенных по направлению движения нарушителя, и обнаружили похожий автомобиль.

Водителя доставили в отдел полиции. Мужчина пояснил, что отвлекся на мигающий значок на приборной панели и не заметил, что двигается на запрещающий сигнал светофора.

В отношении нарушителя возбуждено несколько административных дел.