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10.02.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

Жительница Кузбасса провела под снежным завалом 10 часов

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Новокузнечанка попала в реанимацию после того, как ее спасли из-под снежного завала.

О том, что ее дочь уехала на дачу в Орджоникидзевском районе чистить крышу от снега и исчезла, в ночь с 8 на 9 февраля сообщила в Единую дежурно-диспетчерскую службу города местная жительница. Приехав на садовый участок, перепуганная мать обнаружила там только машину дочери. Девушки же нигде не было, и на звонки она не отвечала.

Фото: vesti.ru
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На место прибыли сотрудники отдела полиции и дежурная поисково-спасательная группа МБУ "Защита населения и территории" Новокузнецка. По их предположениям, девушка могла оказаться под грудами снега, сошедшего с крыши: в выходные регион накрыла аномальная оттепель.

Как сообщают РИА Новости, поиски пропавшей продолжались два часа. Спасатели разгребали снег лопатами, использовали лавинные щупы и наконец увидели в глубине сугроба шапку и лестницу. Прибывшее подкрепление - дежурный караул пожарно-спасательного отряда - помогло успешному завершению поисков.

Обнаруженная пострадавшая была жива, однако находилась в тяжелом состоянии. Она провела в снежном плену десять часов. Бригада скорой помощи доставила девушку в больницу. Ее поместили в реанимационное отделение.

Специалисты МБУ "Защита населения и территории" Новокузнецка напоминают, что резкое потепление, сопровождающееся таянием и сходом снежных и ледяных глыб, может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и к тяжелым травмам. Потому, отправляясь на дачу или в лес, следует предупреждать близких о своих планах. А еще лучше - не бороться с сугробами в одиночку.

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