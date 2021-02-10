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10.02.2021 15:16

"Россети Северный Кавказ" реализуют в Кабардино-Балкарии Программу снижения потерь

В Кабардино-Балкарской Республике активно продолжаются мероприятия Программы снижения потерь электрической энергии, реализуемой компанией "Россети Северный Кавказ" в шести республиках Северо-Кавказского федерального округа.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Проект, предусматривающий замену аварийных опор, изношенного провода на самонесущий изолированный (СИП) и установку "умных счетчиков", рассчитан до 2024 года. Но энергетики всего за четыре месяца на 55 % выполнили в республике четырехлетний план по установке "умных счетчиков", не прекращая работы даже в самое холодное время года. На 43 % проведены работы по замене провода на СИП.

Такой подход более чем оправдан, ведь в программу попали самые проблемные с точки зрения состояния сетей участки: городской округ Баксан, Зольский и Баксанский районы.

Всего в трех районах будет заменено свыше 256 км воздушных линий (ВЛ) 10-0,4 кВ и установлено более 40 тысяч "умных счетчиков". На сегодняшний день порядка 111 км ВЛ уже заменено. Выполнен монтаж почти 22 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Зольский район - зона повышенного гололедообразования. Резкие перепады температур, сильный ветер постоянно испытывают на прочность энергооборудование - воздушные линии 10-0,4 кВ. Благодаря реализации Программы снижения потерь впервые за многие годы появилась возможность заменить "голый" провод на самонесущий изолированный, который имеет более высокий коэффициент надежности - ему не страшны гололед и мокрый снег.

В Баксанском районе и городском округе Баксан энергетики также проводят замену целых участков провода на СИП, повышая качество электроснабжения каждого домовладения.

Каждый прибор учета устанавливается на недоступной для вандалов высоте, а собственникам домовладения выдается современный гаджет - пульт с дисплеем, который помогает следить за ежедневным потреблением, а также за нормативным напряжением в сети.

Жителям пришлось испытывать этой зимой определенные неудобства, связанные с временными отключениями электроэнергии для безопасного проведения работ. Но преимущества использования нового оборудования скоро станут очевидны каждому.

"Такой комплексный подход к реализации программы несет в себе множество плюсов: это и отсутствие необходимости населению контактировать с контролерами и абонентскими службами для передачи показаний, и сокращение времени для обнаружения нарушений в работе энергооборудования и восстановления электроснабжения, и возможность ежегодно увеличивать объемы инвестиций в модернизацию сетей", - говорит директор филиала "Каббалкэнерго" Муртаз Каров.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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