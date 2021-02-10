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10.02.2021 19:40
Рубрика: Происшествия

В КБР работников морга уличили в незаконных поборах с родных умерших

Текст: Михаил Сухарев

Работников морга из Прохладненского района Кабардино-Балкарии заподозрили в многочисленных эпизодах мошенничества. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, сотрудники учреждения за деньги оказывали услуги, которые являлись бесплатными. Кроме того, они бальзамировали тела усопших без соответствующей лицензии.

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- По данным оперативников, руководитель подразделения вместе с двумя подчиненными требовали от родственников умерших оплачивать услуги, которые по закону оказываются моргом бесплатно. Более того, злоумышленники, не имея соответствующей квалификации и специальной медицинской лицензии, предоставляли услуги по бальзамированию, - говорится в сообщении ведомства.

За свои услуги подозреваемые брали с родственников умерших людей от 5 до 15 тысяч рублей. Они даже открыли на территории морга ритуальный магазин, чтобы создать видимость легальной деятельности.

ИП открыли на имя местной жительницы, которую втянули в преступный сговор. Все деньги поступали на счет главы подразделения, а он распределял их среди соучастников.

Уголовное дело против группы возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Сейчас идет следствие, общая сумма ущерба еще не установлена.

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