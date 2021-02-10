В Карелии бизнесвумен заплатит за украденное электричество 10 млн рублей

Жительница поселка Березовка Кондопожского района Карелии должна заплатить поставщику электроэнергии более 10 миллионов рублей. Такое решение принял суд. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

Два года назад индивидуальную предпринимательницу заподозрили в воровстве электроэнергии. Сначала специалисты заметили, что с прибора учета сорвана пломба, а потом решили проверить и сам счетчик.

Вот тут и выяснилось безучетное потребление электроэнергии в объеме 1,6 миллиона киловатт. Компания подала в суд и доказала факт незаконного пользования.

Женщина пыталась оспорить решение, но не смогла. Вышестоящие инстанции оставили приговор в силе.

Теперь бизнесвумен придется заплатить 10,4 миллиона рублей.