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10.02.2021 17:02
Рубрика: Происшествия

В Карелии бизнесвумен заплатит за украденное электричество 10 млн рублей

Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)

Жительница поселка Березовка Кондопожского района Карелии должна заплатить поставщику электроэнергии более 10 миллионов рублей. Такое решение принял суд. Об этом сообщили в пресс-службе энергетической компании.

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Два года назад индивидуальную предпринимательницу заподозрили в воровстве электроэнергии. Сначала специалисты заметили, что с прибора учета сорвана пломба, а потом решили проверить и сам счетчик.

Вот тут и выяснилось безучетное потребление электроэнергии в объеме 1,6 миллиона киловатт. Компания подала в суд и доказала факт незаконного пользования.

Женщина пыталась оспорить решение, но не смогла. Вышестоящие инстанции оставили приговор в силе.

Теперь бизнесвумен придется заплатить 10,4 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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