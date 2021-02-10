В Петербурге начались обыски из-за растрат в ритуальной компании

В Петербурге сотрудники регионального СК и полиции проводят обыски в связи с растратами в ритуальной компании. По предварительным данным, люди расплачивались за похоронные услуги, но эти средства на счета компании не поступали.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, изначально был выявлен один недобросовестный сотрудник ритуальной компании - его изобличили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Но уже известно, что действовала целая группа.

Сейчас сотрудники СК и полиции работают по десяти адресам, они изымают документацию, оргтехнику, а также все материалы, которые могут иметь отношение к данному делу.

Сам же сотрудник ритуальной компании сейчас задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения на период расследования.