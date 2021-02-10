В Петербурге число угонов в пандемию снизилось на 42%

В Петербурге в период пандемии коронавируса на 42 процента снизилось число угонов, сообщает администрация Северной столицы.

По данным Смольного, снизилось и число других видов преступлений. Например, число квартирных краж упало на 30 процентов, а уличных преступлений стало меньше на 10 процентов. Также на 5 процентов снизилось число преступлений в общественных местах.

Стоит отметить, что в статистику пандемия принесла и новые виды нарушений, касающихся несоблюдения карантинных мер. В прошлом году полицейские пресекли почти 16 тысяч видов таких нарушений.

Значительное их число было зафиксировано весной, когда для противодействия пандемии в городе закрыли парки и скверы, а также осенью, тогда кафе и ресторанам запретили обслуживать посетителей по ночам.