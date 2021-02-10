В Петербурге за мат на улице на неделю арестовали рэпера Славу КПСС

В Петербурге семь суток административного ареста получил рэпер Вячеслав Машнов, известный поклонникам по псевдониму Слава КПСС.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Машнов был задержан на Невском проспекте в ночь на 3 февраля. На музыканта составили протокол, из которого следовало, что Машнов возле дома №88 начал выкрикивать различные бранные выражения.

Кроме того, в протоколе указано, что Машнов обматерил неопределенный круг лиц. Сам рэпер на судебном заседании с вменённым правонарушением не согласился.

Рэпер был задержан 6 февраля в 17.45 и был отпущен через 2,5 часа. Этот период будет включен в срок отбывания наказания, который начался с 16.15 10 февраля.