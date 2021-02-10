Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно вернулся в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет, который в 17.27 вылетел в Уфу. Однако вскоре после вылета борт развернулся и направился обратно в Санкт-Петербург.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, решение о возвращении в аэропорт отправки экипаж принял из-за технической неисправности. В 18.59 самолет приземлился. На борту находилось 103 человека, из них 98 пассажиров и пятеро членов экипажа. Никто из них в результате происшествия не пострадал.

Сейчас самолет проверяют авиационные службы, а пассажиры ждут вылета в столицу Башкирии на другом самолете.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала по факту случившегося проверку.