Газонефтяное месторождение в Волгоградской области подключили к электросетям

Новости

В Москве отремонтируют старейший фонтан у Большого театра 11:39
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4 миллиона человек 11:38
Для экс-главы Хабаровского края Ишаева потребовали семь лет колонии 11:28
На севере Петербурга загорелся цех площадью 1500 квадратных метров 11:21
Андрей Бочкарев: По программе реновации в Москве построено 1,2 млн кв. м жилья 11:20
Такэси Китано снимет свой последний фильм 11:17
Разработан искусственный интеллект для выявления болезни Паркинсона 11:14
Вратарь "Рейнджерс" Георгиев объяснил эмоциями драку с одноклубником 11:10
Каким специалистам в 2021 году могут повысить зарплату 11:07
Компания Disney закрывает студию, снявшую "Ледниковый период" 11:01
Гудаф Сегай из Эфиопии установила рекорд мира в беге на 1500 метров в закрытых помещениях 10:54
Астрономы предсказали две скорых магнитных бури 10:51
В Вологодской области сняли на видео переходящее дорогу стадо зубров 10:51
Нейросеть пермских ученых проследит за несанкционированными свалками 10:50
МИД РФ: Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны 10:45
В атомные подлодки РФ добавят композитов 10:45
В Московском зоопарке родились детеныши сони-полчка 10:44
В МИД РФ опровергли обвинения в намерении воссоздать СССР 10:42
Небензя рассказал, чего можно ожидать от новой внешней политики США 10:40
В МИД РФ прокомментировали судьбу арестованной в США собственности РФ 10:31
В Швеции продают квартиру за 8 рублей 10:30
В ООН отреагировали на закрытие российских телеканалов в Латвии 10:26
Леонид Волков объявлен в международный розыск 10:26
Путин поставил задачи перед дипломатами 10:22
Мишустин ускорил таможенные проверки товаров в Заполярье 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 11:18

Газонефтяное месторождение в Волгоградской области подключили к электросетям

Текст: Валерий Николаев
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Расположенные в Волгоградской области подстанции Авиловского газонефтяного месторождения подключены к энергетической системе.

Фото: iStock
В хуторах и селах Волгоградской области появилось уличное освещение

"Для подключения трансформаторной подстанции и двух газопоршневых электростанций, питающих электроэнергией насосы месторождения, построены два километра воздушных линий 10 кВ. Мощность технологического присоединения составила 442 кВт", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Россети Юг".

Отметим, что международный инвестиционный проект "Месторождение "Авиловское" создан для освоения и разработки новых нефтяных месторождений на территории Котовского и Камышинского районов Волгоградской области.

Реализация проекта позволит нарастить объемы производства по добыче нефти до 960 тысяч тонн, попутного газа до 313 миллионов кубических метров. Разработка месторождений создаст дополнительно более 300 рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Общая стоимость проекта составляет более 2,8 миллиардов рублей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Россети Юг

Главное сегодня

Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту
МИД РФ ответил Киеву на попытку закрыть крымский Twitter-аккаунт
В NASA задумались о дополнительном месте для астронавта на "Союзе"