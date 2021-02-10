Газонефтяное месторождение в Волгоградской области подключили к электросетям

Расположенные в Волгоградской области подстанции Авиловского газонефтяного месторождения подключены к энергетической системе.

"Для подключения трансформаторной подстанции и двух газопоршневых электростанций, питающих электроэнергией насосы месторождения, построены два километра воздушных линий 10 кВ. Мощность технологического присоединения составила 442 кВт", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Россети Юг".

Отметим, что международный инвестиционный проект "Месторождение "Авиловское" создан для освоения и разработки новых нефтяных месторождений на территории Котовского и Камышинского районов Волгоградской области.

Реализация проекта позволит нарастить объемы производства по добыче нефти до 960 тысяч тонн, попутного газа до 313 миллионов кубических метров. Разработка месторождений создаст дополнительно более 300 рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Общая стоимость проекта составляет более 2,8 миллиардов рублей.