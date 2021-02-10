В Волгограде самолет совершил вынужденную посадку

Летевший из Москвы в Махачкалу самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы волгоградского аэропорта Анастасию Голодову, приземлиться пришлось из-за плохого самочувствия пассажира.

Вынужденная посадка произошла в 10:42 мск. К самолету прибыли медицинские работники. Пассажир, который во время полета почувствовал себя плохо, передан в медучреждение.

"После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 13:57 мск", - отметила Анастасия Голодова.