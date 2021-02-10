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10.02.2021 09:53
Рубрика: Происшествия

На Урале вынесли приговор по делу о ДТП с участием экс-замгубернатора

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области оглашен приговор по уголовному делу бывшего вице-губернатора Андрея Косилова, ставшего виновником ДТП, в котором пострадали три человека. Подсудимого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в среду в прокуратуре региона.

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- Установлено, что 28 июля 2019 на 18 километре автодороги Карабаш - Байрамгулово обвиняемый за рулем автомобиля Lexus GX400 проявил преступную неосторожность, выехал на встречную полосу для совершения обгона на участке, где этот маневр запрещен, создав тем самым угрозу для водителя встречной LADA и совершив с ней столкновение, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В ДТП здоровью водителю и одному из пассажиров LADA причинен тяжкий вред, второму пассажиру - вред средней тяжести.

Бывшего вице-губернатора приговорили к двух годам ограничения свободы с лишением водительских прав на тот же срок в качестве дополнительного наказания.

Исковые требования потерпевших удовлетворены частично - в пользу пострадавшей девушки-пассажира LADA назначена компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей, в пользу водителя - 300 тысяч рублей. Как уже сообщала "РГ", пострадавшие требовали взыскать 13 миллионов - 10 в пользу девушки и три в пользу водителя.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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