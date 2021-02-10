Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.02.2021 20:15
Рубрика: Легковые авто

Россияне стали чаще чинить автомобили

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам 2020 года в России заметно вырос спрос на автозапчасти и услуги ремонта машин.

Покупкой автозапчастей (по данным "Авито Авто") в ушедшем году интересовались на 24,9% активнее, чем в 2019 году, а услугами авторемонта - на 73%.

Фото: скриншот с youtube.com
Lada Vesta против столба. Блогер нашел слабое место модели

Предложение по продаже автозапчастей также демонстрирует по итогам года положительную динамику: рост в сравнении с 2019 годом составил 16,1%.

Активнее всего россияне интересуются услугами по ремонту двигателя, автоэлектрике, а также ремонту и покраске кузова автомобиля.

Заметнее всего увеличился спрос на комплектующие для ремонта кузова. Покупкой кузова целиком интересовались на 75% активнее, чем год назад, спрос на элементы кузова вырос на 64,3%, на пороги для кузова - на 56,1%.

Покупательский интерес к комплектующим для тормозных систем вырос на 52,4%, а к прокладкам и ремкомплектам для двигателей - на 51%.

В то же время интерес к покупке битых автомобилей на запчасти снизился в 2020 году на 21,4%.