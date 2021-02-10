Россияне владеют ценными бумагами общей стоимостью почти 5 трлн рублей

Пандемия подстегнула интерес россиян к рынку доверительного управления активами. Основным драйвером его роста в прошлом году стали средства физлиц, рассказали журналистам эксперты УК "Альфа-Капитал". Объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам 2020 года достиг 9,1 триллиона рублей (8,1 триллиона рублей по итогам 2019 года).

По данным ЦБ РФ, стоимость активов на доверительном управлении в третьем квартале 2020 года выросла на 9,1%, превысив 1,4 триллиона рублей. К управляющим пришло 79,3 тысячи новых клиентов, причем все они физические лица. Общее число клиентов составило почти 480 тысяч.

Одна из основных причин такой динамики - падение ставок по депозитам и поиск инвесторами более доходных инструментов. Ставки по вкладам уменьшались весь прошлый год вслед за снижением ЦБ РФ ключевой ставки до 4,25%. По данным регулятора, в январе средневзвешенная ставка по рублевым вкладам находилась на уровне 4,49%. Годовая инфляция в январе 2021 года, по данным Росстата, составила 5,19%.

По итогам минувшего года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, посчитали аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". Управляющие, наоборот, отмечают приток средств. В УК "Альфа-Капитал", в частности, в 2,5 раза выросло число открытых индивидуальных инвестсчетов. Часто их выбирают как дополнение к портфелю, рассказали в компании, покупая на такие счета ПИФ, облигационные стратегии и рассчитывая получить налоговый вычет. В целом, по данным компании, 53% новых инвесторов выбирают управляющие компании, а 47% - самостоятельные инвестиции через брокера.

В "Эксперт РА" отмечают сохранение существенного интереса розничных инвесторов к открытым и биржевым ПИФ и к индивидуальным стратегиям доверительного управления со стороны клиентов с крупным частным капиталом.

По данным Банка России, за третий квартал 2020 года брокеры привлекли 1,6 миллиона новых клиентов, физических лиц, и регулятор называет такой показатель рекордным. Большую часть по-прежнему привлекают банки с брокерской лицензией. Общая сумма активов на брокерских счетах составляет 12,7 триллиона рублей (+1,3 триллиона за третий квартал).

Число индивидуальных инвестиционных счетов в третьем квартале превысило 2,9 миллиона, из них 525 тысячи было открыто только за этот квартал. Стоимость активов на таких счетах выросла на 39,6 миллиарда рублей, до 285,5 миллиарда.

Общая стоимость ценных бумаг в собственности граждан достигла к концу третьего квартала прошлого года 4,7 триллиона рублей (без учета вложений в паи ПИФ и ценных бумаг в портфелях доверительного управления). Это на 16% больше, чем в предыдущем квартале, и на 45% больше, чем годом ранее.