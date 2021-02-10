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10.02.2021 17:57
Рубрика: Общество

Россиянин признан "Молодым ученым года" по версии ESRF

Текст: Юрий Медведев
Валентин Борщевский. Фото: <a href="https://www.esrf.eu/home/news/general/content-news/general/valentin-borshchevskiy-wins-the-young-scientist-award-at-the-esrfs-user-meeting-2021.html" rel="nofollow" target="_blank">www.esrf.eu/ MIPT press office </a> Валентин Борщевский. Фото: <a href="https://www.esrf.eu/home/news/general/content-news/general/valentin-borshchevskiy-wins-the-young-scientist-award-at-the-esrfs-user-meeting-2021.html" rel="nofollow" target="_blank">www.esrf.eu/ MIPT press office </a>
Валентин Борщевский. Фото: www.esrf.eu/ MIPT press office

Сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Валентин Борщевский удостоен премии "Молодой ученый года", сообщает пресс-служба университета. Награда учреждена известным научным центром ESRF, расположенным во французском Гренобле. Она присуждена российскому ученому за работу над мембранными белками, которые составляют около трети всех белков человека и являются мишенями для более чем половины всех лекарств.

Фото: pixabay.com
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Борщевский проводит эксперименты в ESRF с 2005 года. Защитив докторскую диссертацию, он вернулся в Россию, участвовал в создании на базе МФТИ исследовательского центра молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний. Сейчас ученый работает над белками из двух семейств - GPCR и ретинальными белками.

GPCR одни из самых важных белков в организме человека, более 30% всех современных лекарств атакуют именно их. Борщевский и его команда исследовали два вида GPCR и установили, как мутация в одном из них связана с возникновением редкой и смертельной меланомы. А затем ученые нашли способ ингибировать этот белок. Сейчас идет поиск потенциальных методов лечения.

Ретинальные белки применяются в очень перспективном сегодня научном направлении оптогенетике, управлении клетками с помощью света. Чтобы понять, как они работают, надо в первую очередь выяснить, как они устроены. Такие эксперименты Борщевский проводит в ESRF. "Как только мы получим эту информацию, сможем изменять свойства белков", - заявил ученый.

ESRF - синхротронный источник излучения нового поколения и передовой центр фундаментальных и инновационных исследований, в которых участвуют ученые многих стран. Премия ESRF "Молодой ученый года" ежегодно присуждается за выдающуюся работу резидентов ESRF.

Общество Наука

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