Постановление правительства Ростовской области от 9 февраля 2021 года № 63 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за IV квартал 2020 г."

Новости

Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 20:59
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 20:49
В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров 20:44
В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами 20:35
Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке 20:30
В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200 20:18
Путин встретится с Лукашенко 20:08
Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе 20:04
Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону 20:04
В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро 19:58
Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно вернулся в Пулково 19:40
В ГП предлагают заочно привлекать иностранных организаторов незаконных акций 19:40
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары 18:53
На дорогах Москвы стало больше машин 18:48
На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей 18:44
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок 18:31
Пенсионный фонд будет платить пособия, которые начисляли в соцзащите 18:25
Частная автодорога в Ростове станет бесплатной на 30 дней раньше срока 18:08
Зак Снайдер рассказал о сцене с Джокером в "Лиге справедливости" 18:06
В Петербурге число угонов в пандемию снизилось на 42% 18:05
Загадочный монолит в Турции оказался пиаром космической программы 18:03
Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники 17:56
Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе" 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 февраля 2021 г.

Постановление правительства Ростовской области от 9 февраля 2021 года № 63 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за IV квартал 2020 г."

Дата подписания 9 февраля 2021 г.
Опубликован 10 февраля 2021 г.

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за IV квартал 2020 г. в расчете на душу населения - 10 787 рублей, для трудоспособного населения - 11 493 рубля, пенсионеров - 8 734 рубля, детей - 11 223 рубля для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией