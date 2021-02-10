Постановление правительства Самарской области от 9 февраля 2021 года № 55 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Самарской области "О потребительской корзине в Самарской области", Законом Самарской области "О порядке установления величины прожиточного минимума в Самарской области" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Самарской области за IV квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 962 рубля;

для трудоспособного населения - 12 151 рубль;

для пенсионеров - 8 749 рублей;

для детей - 10 827 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Н.И.Катина







