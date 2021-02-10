Постановление правительства Самарской области от 9 февраля 2021 года № 56 "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и по представлению министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Правительство Самарской области постановляет:

1. Установить на 2021 год величину прожиточного минимума в Самарской области:

на душу населения - 10 979 рублей;

для трудоспособного населения - 12 126 рублей;

для пенсионеров - 9 320 рублей;

для детей - 11 000 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Н.И.Катина







