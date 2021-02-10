Сергачев сделал ассистентский хет-трик в матче против "Нэшвилла"

"Тампа-Бэй" разгромила "Нэшвилл" - 6:1. Три голевых передачи на счету российского защитника Михаила Сергачева. "Нэшвилл" и "Тампа-Бэй" проводили уже четвертый матч друг против друга в нынешнем сезоне. И "молнии" выиграли все встречи.

На этот раз борьбы не получилось. "Тампа-Бэй" шесть раз поразила ворота соперника, пропустив всего одну шайбу. Три голевые передачи сделал российский защитник Михаил Сергачев, также в одной из голевых комбинаций поучаствовал Александр Волков. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска.

Российский нападающий Евгений Дадонов из "Оттавы" забросил шайбу в матче против "Эдмонтона". Однако столичный клуб уступил - 2:3. Голевую передачу записал на свой счет защитник "сенаторов" Никита Зайцев.

"Флорида" переиграла "Детройт" - 2:1. Одним из героев встречи стал голкипер Сергей Бобровский, отразивший 31 бросок.