Совфед освободил опекунов от штрафов за нарушение правил регистрации

Подопечные и опекуны могут проживать в одном доме, не опасаясь штрафов за нарушение правил регистрации. Такие поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) одобрил сегодня Совет Федерации.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов с целью уравнять в правах усыновителей и опекунов. Если первые могли позволить себе не прописывать приемных детей, то вторым за такое нарушение грозили штрафы от двух до четырех тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ставки выше - от трех до пяти тысяч рублей.

Теперь полный список исключений выглядит следующим образом:

- супруги;

- дети (в том числе усыновленные);

- подопечные;

- супруги детей;

- родители;

- усыновители;

- опекуны;

- попечители;

- супруги родителей;

- бабушки;

- дедушки;

- внуки нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении.

Все перечисленные члены семьи освобождаются от штрафа за нарушение правил регистрации, если документально докажут свое родство с хозяином жилья.