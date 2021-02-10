Совфед освободил опекунов от штрафов за нарушение правил регистрации

Подопечные и опекуны могут проживать в одном доме, не опасаясь штрафов за нарушение правил регистрации. Такие поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) одобрил сегодня Совет Федерации.
Документ был внесен в Госдуму группой депутатов с целью уравнять в правах усыновителей и опекунов. Если первые могли позволить себе не прописывать приемных детей, то вторым за такое нарушение грозили штрафы от двух до четырех тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге ставки выше - от трех до пяти тысяч рублей.
Теперь полный список исключений выглядит следующим образом:
- - супруги;
- - дети (в том числе усыновленные);
- - подопечные;
- - супруги детей;
- - родители;
- - усыновители;
- - опекуны;
- - попечители;
- - супруги родителей;
- - бабушки;
- - дедушки;
- - внуки нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении.
Все перечисленные члены семьи освобождаются от штрафа за нарушение правил регистрации, если документально докажут свое родство с хозяином жилья.