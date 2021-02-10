Том Холланд развеял слухи о камео других пауков в "Человеке-пауке 3"

Британский актер Том Холланд в большом интервью журналу Esquire наконец-то прокомментировал слухи об участии предыдущих исполнителей роли Питера Паркера - Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда - в третьей части "Человека-паука".

"Нет-нет, они не будут сниматься в этом фильме", - твердо заявил актер.

"Если только от меня не скрыли огромную часть сценария, которая, я думаю, была бы слишком большим секретом, чтобы это получилось скрыть. Но пока нет", - заключил артист.

Впрочем, небольшую надежду для любителей фанатских теорий Холланд все-таки оставил, пожаловавшись, что сценаристы никогда не говорят ему всю правду: "Они постоянно это делают. В сцене похорон Роберта Дауни-мл. (в фильме "Мстители: Финал") долгое время у меня было впечатление, что это свадьба. Я на 100 процентов уверен, что они до сих пор меня обманывают".

Премьера триквела "Человека-паука" запланирована на 16 декабря 2021.