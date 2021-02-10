Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура

Актер, режиссер и продюсер Раджив "Чимпу" Капур, младший сын гигантской звезды индийского кино Раджа Капура и Кришны Капур, умер 9 февраля в Мумбаи в возрасте 58 лет.

Об этом сообщает The Times of India. Причиной смерти назван сердечный приступ.

Артист был доставлен в ближайший к его дому медицинский центр, где врачам лишь оставалось констатировать смерть представителя прославленной кинодинастии. Семья печальное известие подтвердила.

Раджив Капур родился в 1962-м в Бомбее. На экранах дебютировал с отцом в 1983-м. Как постановщик - в 1996-м, сняв драматический мюзикл "Книга любви". Картина успеха не стяжала и к режиссуре Капур больше возвращаться не стал.

Среди других ролей - известные советскому зрителю картины "Небеса" (1984), "Могущественный" (1985), "Ганг, твои воды замутились" (1985).