В 2024 году SpaceX запустит модули для окололунной станции Gateway

Американская компания SpaceX Илона Маска осуществит запуски модулей, необходимых для создания окололунной станции Gateway. Об этом заявили в НАСА.

Речь идет о запуске на орбиту Луны электродвигательного модуля, а также станции жизнеобеспечения и снабжения. По данным специалистов, именно эти модули будут "основными элементами" для создания окололунной станции, которая в будущем станет пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос, пишет ТАСС.

Модули будут целиком собраны на Земле и доставлены на орбиту в рамках одного запуска с космодрома на мысе Канаверал во Флориде не ранее мая 2024 года. Запуск осуществит SpaceX, которая планирует вывести модули в космос при помощи своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ожидается, что общая сумма затрат в рамках контракта между НАСА и SpaceX на реализацию проекта превысит 331,8 миллиона долларов.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает в 2021 году беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе в 2023 году корабль с экипажем облетит спутник Земли. На третьем этапе в 2024 году НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.