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10.02.2021 14:05
Рубрика: В мире

В Австрии провели опрос о предоставлении гражданства по праву рождения

Текст: Александр Саможнев
Австрийцы делятся на две почти равные группы по вопросу предоставления гражданства, свидетельствует опрос, проведенный по заказу журнала Profil. Дискуссия возникла в связи с депортацией трех школьниц в Грузию и Армению, пишет газета Kurier.

Согласно данным социологического института Unique, 44 процента участников опроса выступают за то, чтобы дети, родившиеся в Австрии, автоматически получали австрийское гражданство, даже если их родители не являются иностранцами.

Фото: AFP/HELMUT FOHRINGER
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Соответственно, 45 процентов респондентов против автоматического предоставления гражданства при рождении. Из них 24 процента "определенно не хотят" такого решения, 21 процент - в целом против. Остальные не сделали никаких заявлений.

По существующему законодательству, дети приобретают гражданство Австрии в момент рождения, если мать является австрийской гражданкой. То же самое относится и к родителям, состоящим в браке, и только отец является австрийским гражданином.

Если родители не состоят в браке и только отец ребенка является гражданином Австрии, а мать - гражданка другого государства, то ребенок приобретает австрийское гражданство по происхождению. Отец-австриец либо признает отцовство, либо его отцовство будет установлено судом в течение восьми недель после рождения.

В мире Европа Австрия

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