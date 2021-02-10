В Австрии провели опрос о предоставлении гражданства по праву рождения

Австрийцы делятся на две почти равные группы по вопросу предоставления гражданства, свидетельствует опрос, проведенный по заказу журнала Profil. Дискуссия возникла в связи с депортацией трех школьниц в Грузию и Армению, пишет газета Kurier.

Согласно данным социологического института Unique, 44 процента участников опроса выступают за то, чтобы дети, родившиеся в Австрии, автоматически получали австрийское гражданство, даже если их родители не являются иностранцами.

Соответственно, 45 процентов респондентов против автоматического предоставления гражданства при рождении. Из них 24 процента "определенно не хотят" такого решения, 21 процент - в целом против. Остальные не сделали никаких заявлений.

По существующему законодательству, дети приобретают гражданство Австрии в момент рождения, если мать является австрийской гражданкой. То же самое относится и к родителям, состоящим в браке, и только отец является австрийским гражданином.

Если родители не состоят в браке и только отец ребенка является гражданином Австрии, а мать - гражданка другого государства, то ребенок приобретает австрийское гражданство по происхождению. Отец-австриец либо признает отцовство, либо его отцовство будет установлено судом в течение восьми недель после рождения.