В Боснии и Герцеговине почтили память Виталия Чуркина

В Боснии и Герцеговине представители сербской общины возложили цветы к памятнику бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, который скончался в 2017 году. В мероприятии, приуроченному ко Дню дипломатического работника МИД, приняли участие мэр Восточного Сараево Любиша Чосич и посол РФ в республике Игорь Калабухов.

Российский посол напомнил, что Чуркин уделял большое внимание боснийскому урегулированию, непосредственно был вовлечен в решение сложных вопросов в период кровопролитных событий начала 1990-х годов, когда регион охватила гражданская война.

"Виталий Иванович внес большой вклад в выработку Дейтонских соглашений. Эта формула, как считают многие, по сей день обеспечивает мир и соответствует историческим и культурным особенностям Боснии и Герцеговины", - констатировал Калабухов.

По его словам, Чуркин был примером для молодых сотрудников российской дипломатической службы. "Он умел находить универсальные ответы на глобальные вызовы", - констатировал дипломат.

Чосич отметил заслуги Чуркина в послевоенном развитии Республики Сербской, укреплении мира и международного сотрудничества.