В Instagram прокомментировали массовый сбой в России

С конца января пользователи Instagram в России сталкиваются с уведомлением о том, что в их аккаунт якобы пытается зайти кто-то посторонний. Причем некоторым пользователям такие уведомления приходят несколько раз в день.

От такого "спама" не спасает ни смена пароля, ни наличие двухфакторной аутентификации.

"Нам известно о жалобах на повышенное число таких уведомлений, и в данный момент мы проводим расследование, - сообщил представитель Facebook порталу vc.ru.- В то же время мы призываем всех создавать надежные пароли, избегать использования сторонних приложений и включать двухфакторную аутентификацию, чтобы защитить свой аккаунт".

Напомним, что в январе массовую утечку данных пользователей соцсети допустил китайский стартап Socialarks. Были раскрыты логины и пароли 214 миллионов пользователей Facebook, Instagram и других социальных сетей.