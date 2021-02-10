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10 февраля 2021 г.

Постановление администрации Владимирской области от 28 января 2021 года № 32 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области на 2021 год"

Дата подписания 28 января 2021 г.
Опубликован 10 февраля 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" постановляю:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума на территории области в следующих размерах:

- на душу населения - 11 093 рубля;

- для трудоспособного населения - 12 085 рублей;

- пенсионеров - 9 303 рубля;

- детей - 11 294 рубля.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

Губернатор области В.В.Сипягин



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