Постановление администрации Владимирской области от 28 января 2021 года № 32 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" постановляю:
1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума на территории области в следующих размерах:
- на душу населения - 11 093 рубля;
- для трудоспособного населения - 12 085 рублей;
- пенсионеров - 9 303 рубля;
- детей - 11 294 рубля.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.
Губернатор области В.В.Сипягин
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