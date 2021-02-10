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10.02.2021 14:26
Рубрика: Власть

Володин поручил оставить как можно меньше законопроектов новому созыву ГД

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам сделать все для того, чтобы оставить как можно меньше нерассмотренных инициатив следующему, восьмому, созыву нижней палаты парламента.

На пленарном заседании он пояснил, что тех законопроектов, которые были внесены в течение текущей сессии, в два раза меньше, чем Госдуме досталось от предыдущих созывов.

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"Но от вас зависит, что мы оставим тем, кто придет нам на смену, или тем, кто вновь вернется в этот зал, - обратился Володин к коллегам. - В этой связи хочется попросить профильные комитеты… сделать все для того, чтобы мы с вами меньше законодательных инициатив наших оставили уже следующему созыву Госдумы".

По словам спикера, в законотворческом портфеле нижней палаты парламента находится порядка 1300 проектов. Володин отметил, что Госдума будет стараться рассмотреть их до конца срока полномочий нынешнего созыва. При этом седьмому созыву досталось 2020 законопроектов, некоторые из которых были внесены еще в 1994 году.

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"Мы их практически все рассмотрели, - подчеркнул Володин. - Осталось где-то полтора процента от этого общего объема нерассмотренных законопроектов. Возможно, к концу созыва будет еще меньше".

Председатель Госдумы также отметил, что в этом созыве сложился системный подход, в рамках которого депутаты строят свою работу.

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