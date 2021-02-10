Загадочный монолит в Турции оказался пиаром космической программы

Обнаруженная несколькими днями ранее в провинции Шанлыурфа рядом с древним святилищем Гёбекли-Тепе загадочная металлическая стелла с надписью древнетюркскими буквами "Если хочешь увидеть луну, посмотри на небо" оказалась частью рекламно-информационной кампании, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Новость о находке загадочного монолита обошла всю Турцию, причем многие захотели лично приехать, чтобы посмотреть на таинственную стеллу. Однако утром 9 февраля, в день, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил Национальную космическую программу, монолит исчез.

На презентации космической программы Турции Эрдоган заявил о планах достичь Луны в 2023 году, в год 100-летия Турецкой республики, а также о намерении отправить на орбиту первого турецкого космонавта.

Как позднее сообщил ТАСС глава Космического агентства Турции (TUA) Сердар Хусейн Йылдырым, первый турецкий космонавт может отправиться на российском корабле "Союз".