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11.02.2021 14:23

Активы ПСБ в розничных инвестиционных продуктах выросли в два раза

В 2020 году активы группы ПСБ в розничных инвестиционных продуктах выросли в два раза и в массовом клиентском сегменте, и в сегменте private banking. Объем привлечения средств клиентов на брокерские счета и в продукты управляющей компании "Промсвязь" за год вырос на 112%, их доля в розничных пассивах достигла почти 10%. Активных клиентов за год стало на 87% больше.

Самый востребованный у розничных клиентов продукт - паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на них приходится более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Динамика фондового рынка в 2020 году сместила предпочтения розничных инвесторов в сторону акций - вложения в них выросли в 3 раза, в облигации - более чем в 1,5 раза.

"Мы ожидаем, что доля инвестиционных продуктов в портфеле розничных клиентов продолжит расти, - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. - Интерес населения к инвестициям поддерживает устойчивая, начиная с марта 2020 года, позитивная динамика рынка, доступность биржевой инфраструктуры и налоговые стимулы государства".

В ПСБ видят потенциал для дальнейшего кратного увеличения активов в инвестиционных продуктах группы. В этом году планируется дальнейшее развитие продуктовой линейки УК "Промсвязь" и функционала мобильного приложения "ПСБ Инвестиции", оптимизация процесса оформления и облегчение доступа клиентов к экспертизе по фондовому рынку в цифровых каналах банка.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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