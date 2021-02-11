Активы ПСБ в розничных инвестиционных продуктах выросли в два раза

Самый востребованный у розничных клиентов продукт - паевые инвестиционные фонды (ПИФы), на них приходится более половины (63%) от общего инвестиционного портфеля в розничном сегменте. Динамика фондового рынка в 2020 году сместила предпочтения розничных инвесторов в сторону акций - вложения в них выросли в 3 раза, в облигации - более чем в 1,5 раза.
"Мы ожидаем, что доля инвестиционных продуктов в портфеле розничных клиентов продолжит расти, - отметил директор дирекции управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. - Интерес населения к инвестициям поддерживает устойчивая, начиная с марта 2020 года, позитивная динамика рынка, доступность биржевой инфраструктуры и налоговые стимулы государства".
В ПСБ видят потенциал для дальнейшего кратного увеличения активов в инвестиционных продуктах группы. В этом году планируется дальнейшее развитие продуктовой линейки УК "Промсвязь" и функционала мобильного приложения "ПСБ Инвестиции", оптимизация процесса оформления и облегчение доступа клиентов к экспертизе по фондовому рынку в цифровых каналах банка.
Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"