ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам

Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона. Об этом "РГ" заявили в в пресс-службе надзорного ведомства.

"Предупреждаем, что размещение в сети "Интернет" призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса РФ", - отметили в Генпрокуратуре.

Там также отметили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ, и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. В свою очередь, неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 КоАП.