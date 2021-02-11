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11 февраля 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 11 февраля 2021 года № 31-пр "Об отмене отдельных ограничительных мероприятий и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Отменить с 12 февраля 2021 г. запрет на ограничение работы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 00:00 до 05:00 часов.

Организация юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий осуществляется с учетом количества участников, установленного абзацем первым пункта 21 постановления Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

2. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", признав пункт 24 утратившим силу.

3. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 5 февраля 2021 г. № 22-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами ", с учетом особенностей, установленных пунктом 11 настоящего постановления";

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Установить, что на территории Аяно-Майского района Хабаровского края сохраняются ограничительные мероприятия, предусмотренные пунктом 1 постановления Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", на 14 календарных дней в период с 12 по 25 февраля 2021 г. включительно.".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 12 февраля 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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