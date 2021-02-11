Постановление правительства Республики Хакасия от 8 февраля 2021 года № 44 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Хакасия от 14.10.2020 № 51-ЗРХ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Хакасия на 2021 год", частью 2 статьи 4 Закона Республики Хакасия от 09.11.2004 № 79 "О прожиточном минимуме в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:

1. Установить на 2021 год величину прожиточного минимума в Республике Хакасия на душу населения - 11784 рубля, для трудоспособного населения - 12414 рублей, пенсионеров - 9986 рублей, детей - 12509 рублей.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В. Коновалов







