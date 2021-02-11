Указ главы Республики Ингушетия от 11 февраля 2021 года № 22 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Ингушетия от 9 февраля 2021 г. № 06-00-07/06-308-2021, протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Ингушетия от 9 февраля 2021 г. № 15-П, и пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "по 15 февраля 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 марта 2021 г. включительно";

подпункт "а" дополнить словами следующего содержания:

", за исключением проведения официальных мероприятий, при условии соблюдения предусмотренных настоящим Указом ограничений, а также санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации";

подпункт "б" признать утратившим силу;

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "с 16 января по 15 февраля 2021 г. включительно" заменить словами "с 16 февраля по 15 марта 2021 г. включительно";

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) деятельность организаций общественного питания с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут;";

в) в пункте 4 слова "по 15 февраля 2021 г. включительно" заменить словами "по 15 марта 2021 г. включительно";

2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 февраля 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Ингушетия М.Калиматов







