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11 февраля 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 11 февраля 2021 года № 37-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 8 февраля 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) пункт 11 Правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядка передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом, дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:

"с 18 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года;

с 4 марта 2021 года по 17 марта 2021 года.";

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"лиц, перенесших заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:

"11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, предоставляющих услуги в области творчества, искусства и развлечений, при условии заполнения театра, концертного зала зрителями не более 50 % от установленного количества зрителей, цирка - не более 25 % от установленного количества зрителей.";

3) в Перечне реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенном указом:

пункты 7, 18, 27, 32, 33, 39, 45, 49, 53, 55, 56 приложения 1 признать утратившими силу;

приложение 2 дополнить пунктами 13-16 следующего содержания:

"13. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иркутский городской перинатальный центр".

14. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Братский кожно-венерологический диспансер".

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной кожно-венерологический диспансер".

16. Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Усольская городская больница".";

4) в Рекомендациях по организации деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для организаций, индивидуальных предпринимателей, утвержденных указом:

пункт 4 признать утратившим силу;

пункт 53 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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