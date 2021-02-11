Как именно будет работать законопроект в случае принятия и куда обращаться должнику, чтобы деньги не трогали?

Андрей Исаев: Гражданин должен будет обратиться к судебным приставам с заявлением, указав один счет в банке. И именно на нем ему должны будут оставлять ежемесячные доходы в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина. После того как этот счет будет указан, банк уведомят, что он не сможет списывать с него средства в объеме, установленном в постановлении судебных исполнителей. При этом мы фиксируем, что приставы, вынося решение о начале исполнительного производства, должны будут уведомить гражданина о том, что у него есть такое право.

Как быть, если у гражданина есть, например, дети? Прожиточного минимума, очевидно, не хватит.

Андрей Исаев: Обращаю внимание - речь идет об установлении гарантии минимального дохода не ниже этой величины. И если у должника имеются иждивенцы на содержании, которые не могут иметь собственных доходов, то этот размер может быть установлен и на более высоком уровне.

Не всем платят деньги на карту. Как учитывать доходы, которые человек получает наличными в кассе?

Андрей Исаев: В новом законопроекте регулируется именно вопрос, связанный с банковским счетом и только через исполнительное производство. Мы понимаем, что это не полный учет всех обстоятельств.

Однако проект касается 90 процентов должников - тех, которые получают доходы в виде пенсии, пособий или зарплаты на банковскую карточку. При этом норма о том, что гарантированный минимальный доход должен закрепляться именно на карте, будет стимулировать граждан получать зарплаты в белую.

Поддерживает ли кабмин законопроект?

Андрей Исаев: У нас есть положительное заключение правительства. Оно было дано еще на предыдущую редакцию данного законопроекта и содержало ряд замечаний, которые мы по максимуму учли. Когда документ разрабатывался, не был еще принят новый закон о прожиточном минимуме в РФ. И в новой редакции мы учли это обстоятельство. А также правительство настаивало на переходном периоде, чтобы банки и службы судебных приставов могли бы подготовиться к реализации этого закона. Такой переходный период теперь установлен. Мы считаем, что предлагаемый нами закон должен вступить в силу с 1 сентября этого года. А принять его мы рассчитываем в весеннюю сессию.

Принятие закона даст возможность оставить гражданину на счету средства, позволяющие ему существовать, в каких бы условиях он ни оказался

Почему решено было написать такой законопроект именно на фоне пандемии, каковы главные цели разработчиков?

Андрей Исаев: Этот законопроект в первую очередь отражает социальный характер нашего государства. Пандемия обострила экономическую ситуацию, и люди оказались в тисках долгов. Зачастую даже меры социальной поддержки, которые граждане получали в этой сложной ситуации, кредиторы пытались списать. И деньги, направляемые государством на помощь людям, должны были уходить на пополнение счетов банков и иных кредиторов.

В связи с этим возник вопрос о сохранении минимального дохода, который должен оставаться у человека, в какую бы тяжелую жизненную ситуацию он ни попал. На это нацеливает нас и Конституция РФ, где есть норма о том, что должнику должен быть сохранен минимум, необходимый для его существования и жизни членов его семьи, находящихся на иждивении. Но при упоминании этого материального минимума нигде не говорилось о конкретной денежной сумме.

И еще один момент - самозанятые и индивидуальные предприниматели вообще никак не защищены законодательством, а ведь они также могут оказаться абсолютными должниками. И они тоже не должны терять своего гражданского права на минимальное обеспечение.

Таким образом, принятие закона даст возможность оставить гражданину на счету средства, позволяющие ему существовать, в каких бы условиях он ни оказался. Мы считаем, что эта инициатива в полной мере отвечает гуманным и социальным целям нашего государства.

Эксперты, оценивая ваши предложения, уже предупредили, что может снизиться доступность кредитов, потому что банки перестанут воспринимать часть доходов человека как источник выплат. Есть ли такой риск?

Андрей Исаев: Чтобы этого не случилось, мы исходили из минимально необходимых гарантий, ведь речь идет о небольших деньгах. Для крупных банков это не делает погоды, и если они выдают большие кредиты, то сохранение прожиточного минимума не помешает банку взыскивать другие средства. Например, за счет реализации имущества. Ну, и любой разумный банк заинтересован в том, чтобы заемщик не превратился в преступника, не ушел совсем в серую схему и не умер от голода. И, таким образом, мог бы и дальше гасить долг.

Летом прошлого года председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил ввести гарантированный минимальный доход - речь о всех россиянах, а не только о должниках. Как корреспондируются ваши поправки с этим предложением?

Андрей Исаев: Этим законопроектом мы делаем важный шаг в том направлении, который обозначил председатель нашей партии. Двигаться в этом направлении мы будем. Задача, которую поставил Дмитрий Анатольевич Медведев, станет предметом обсуждения в ходе подготовки предвыборной программы партии к думским выборам нынешнего года.

Чем гарантированный минимальный доход будет отличаться от базового дохода, который установлен в некоторых странах?

Андрей Исаев: Это далеко не одно и тоже, некоторые путают данные понятия. Базовый доход существует в небольшом количестве стран. Это когда всем - независимо от степени богатства и счастья - выплачивается от государства некая гарантированная сумма. Мы не поддерживаем его введение в нашей стране и не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна. Ведь данная величина не учитывает доходов гражданина. Речь, можно сказать, о некоей стипендии от государства, которую получает любой человек.

Минимальный гарантированный доход - это другое. Он учитывает всю совокупность выплат, получаемых человеком. Это может быть пенсия, зарплата, пособия, стипендии, доплаты до этих социальных выплат. И именно с учетом всех источников дохода человека и будет рассчитываться тот минимум, который государство гарантирует каждому гражданину РФ. Это будет сумма, ниже которой человек не сможет получать в месяц. Если он получает меньше - ему устанавливается доплата. То есть речь идет об адресной социальной помощи. И с принятием нашего нового законопроекта мы сделаем важный шаг в этом направлении.

Долговая нагрузка

В России - 42 миллиона заемщиков

В России задолженность по кредитам и займам есть у 41,9 млн человек, в среднем на одного банковского заемщика приходится почти два кредита (займа), а на одного клиента микрофинансовых организаций - три, при этом 3,2 млн человек имеют задолженность как по банковским кредитам, так и по займам МФО (данные Банка России за III квартал 2020 года). Граждане должны банкам 20 трлн руб., за 2020 год объем кредитов физлицам вырос на 2,4 трлн руб., в основном за счет ипотеки, при том что реальные располагаемых доходы сократились на 3,5%. Больше всего просрочек - по займам и потребкредитам, а самые исправные должники - ипотечные заемщики. Так, за 2020 год доля "неработающих" потребкредитов (просроченных дольше 90 дней) выросла с 7,5 до 9%, а в ипотечном портфеле - осталась на уровне 1,4%.

Более существенного роста просрочки удалось избежать благодаря массовой реструктуризации, которая затронула кредиты физлиц на 0,8 трлн руб. По оценкам, по 20-30% реструктурированных кредитов заемщики не смогут восстановить свое финансовое положение и через некоторое время все равно выйдут на просрочку. Кроме того, ЦБ беспокоят ипотека с низким первоначальным взносом (15-20% стоимости жилья), которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой. Так, 16,6% выданных в III кв. 2020 года ипотечных кредитов с низким взносом получили заемщики, которые тратят на платежи свыше 80% доходов. В период экономических шоков (как пандемия) риск просрочки у таких заемщиков резко возрастает.

Минтруд участвовал в разработке законопроекта о введении защищенного от взыскания дохода и поддерживает его. "Это позволит обеспечить минимально необходимый доход для добросовестных граждан, которые в силу жизненных обстоятельств оказались под большой кредитной нагрузкой", - отметили в пресс-службе министерства.

Как отмечает первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, очень важно защитить доходы пенсионеров: по закону списывать за долги можно не более 50% пенсии, но если она составляет 12-15 тысяч рублей, то у человека остается совсем минимум, на который невозможно существовать. "Конечно, крайне важно защитить в первую очередь наших людей старших возрастов, малообеспеченных, - говорит он. - Ведь многие из них не имеют никаких дополнительных доходов". Введение защищаемого дохода будет стимулировать должников получать "белую" зарплату и оформлять трудовые отношения, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В Сбербанке считают актуальной идею защиты минимального уровня доходов малоимущих граждан, но предлагаемый способ ее реализации, по оценке банка, вызывает ряд вопросов:

1) В законодательстве уже есть ряд норм и институтов, направленных на обеспечение доходов таких граждан. Это и внесенные в прошлом году в Закон об исполнительном производстве положения о защите части доходов на счетах граждан, и институт внесудебного банкротства, и внесудебная рассрочка в исполнительном производстве.

2) Минимальный уровень доходов предлагается защищать только от части платежей - иммунитет не распространяется на налоги, штрафы и платежи по ЖКХ, которые составляют очень существенную долю расходов малоимущих граждан. Кроме того, предложенные формулировки ведут к неравенству кредиторов, но не решают полностью проблему должников.

3) Предлагаемый вариант сложен в администрировании и требует продолжительной отладки с неочевидным результатом - он распространяется только на тех граждан, у которых есть банковский счет, непонятно, как будут определяться защищаемые доходы, и как поступать, если различные защитные механизмы распространяются на несколько счетов гражданина. Например, защищаемая пенсия на одном банковском счете, а защищаемый прожиточный минимум - на другом.

Подготовили Игорь Зубков, Ольга Игнатова