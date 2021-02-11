Кабмин поможет 11,7 тысячи семей на селе улучшить жилищные условия

Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о выделении в 2021 году средств на льготную сельскую ипотеку и реализацию проектов комплексного развития сельских территорий.

Принятие проекта распоряжения позволит улучшить жилищные условия 11,7 тысячи семей и обеспечить реализацию 86 мероприятий в рамках 31 проекта комплексного развития сельских территорий в 22 регионах. Это повысит обеспеченность сельских территорий необходимой социальной и инженерной инфраструктурой, а также содействует капитальному ремонту объектов.

В повестку заседания также включен вопрос о предоставлении МЧС финансирования для закупки пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники.