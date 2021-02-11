Как советские моряки спасли жителей острова Маврикий в 1975 году

Шестого февраля 1975 года на остров Маврикий обрушился сильнейший тропический циклон Cervaise. Стихия бушевала несколько дней. Мощный дождь и сильный ветер скоростью до 280 километров в час практически полностью уничтожили все постройки, посевы и линии электропередач. Вышли из строя водоснабжение и телефонная связь. Остров лежал в руинах, жизнь на нем почти остановилась.

Первыми на помощь пострадавшим пришли французские и американские военные корабли во главе с авианосцами Clemenceau и Enterprise, однако местные жители видели в них бывших колонизаторов и отказались от помощи.

В это время в северной части Индийского океана несла боевую службу 8-й оперативная эскадра ВМФ Советского Союза, в состав которой входил крейсер проекта 68-бис "Дмитрий Пожарский". По приказу командования боевой корабль в сопровождении океанографического судна "Севан" и танкера "Полярный" выдвинулись на помощь. Им предстояло пройти 2400 морских миль.

Спасательная операция началась 11 февраля. Как пишет в своем исследовании историк Тихоокеанского флота Александр Розин, местное население еще не знало о прибытии советских моряков и принимало их за французов или американцев и поэтому советским морякам даже не рассказали, где надо работать.

Другой проблемой стала тропическая жара. Темно-синяя роба выглядела красиво, но под тропическим солнцем сильно нагревалась. Приходилось ее снимать и работать под палящими лучами по пояс раздетыми. Тем не менее работали моряки быстро и перекрывали дневное задание в два-три раза.

Самоотверженный труд быстро изменил отношение островитян. Вот что об этом говорится в исследовании: "Рассказал старший матрос Дудин: "Выделили нас девять человек для постановки столбов линии электропередач в одном из районов города. Как только начали мы копать ямы, сразу же собралась толпа местных жителей. Они о чем-то громко спорили, показывая на нас руками. Было жарко, пот лил ручьем. И вдруг ко мне подошел пожилой мужчина и спросил: "Кто вы? Французы, англичане или американцы?" я ответил, что мы - советские моряки. Он начал нам жать руки и что-то восторженно говорить. От толпы отделились несколько парней и куда-то ушли. Вернулись они минут через десять и стали угощать нас кока-колой".

Всего за 12 дней корабельные электрики восстановили около 240 километров линий электропередач, отремонтировали гражданский госпиталь и подключили к электросетям 423 дома. Моряки также очистили от завалов 12 километров дорог и укрепили дамбу на реке Литл-Ривьер. 130 офицеров и матросов крейсера "Пожарский" сдали в больницу 32 литра крови.