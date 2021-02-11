Лидеры КНР и США впервые провели телефонный разговор

Новости

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы 15:12
Раскрыты преимущества третьей российской вакцины от коронавируса 15:12
ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам 15:00
С 14 февраля начнутся регулярные авиарейсы из Петербурга в Минск 15:00
Метеоролог предупредила о "погодном коллапсе" в конце недели 14:36
ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость коронавирусом 14:30
Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021 14:29
Изменились даты российских премьер Mortal Kombat и "Дюны" 14:27
Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами 14:24
Вышел из тюрьмы человек, взявший ответственность за гибель пилота Пешкова 14:14
ФСБ задержала в Норильске пособника террористов 14:02
Песков рассказал о мотивации к прививкам от коронавируса 13:59
Жителю Югры предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы 13:55
Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной" 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 13:54
Рубрика: В мире

Лидеры КНР и США впервые провели телефонный разговор

11 февраля председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден провели телефонный разговор. Лидеры двух государств обменялись поздравлениями по случаю праздника Весны - Нового года по лунному календарю, а также мнениями по двусторонним отношениям и важным международным и региональным вопросам, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Джозеф Байден поздравил китайский народ с наступающим Новым годом и пожелал процветания и развития. Си Цзиньпин еще раз поздравил Джозефа Байдена с официальным вступлением в должность президента США и пожелал народам двух стран счастливого и успешного Года Быка.

Си Цзиньпин указал, что за прошедшие 50 с лишним лет важнейшим событием в международных отношениях стало возобновление и развитие китайско-американских отношений. Хотя за это время было немало затруднений и сложностей, тем не менее имеет место постоянное развитие и движение вперед. Стороны достигли огромных результатов, которые принесли блага обеим народам, а также содействовали миру, стабильности и процветанию на планете, отметил он.

Лидер Китая назвал сотрудничество единственно верным выбором для сторон, а противостояние - катастрофой как для двух стран, так и для всего мира.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения переживают важный момент. Содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений является общим чаянием народов двух стран и международного сообщества. Цитируя слова Джозефа Байдена о том, что главной особенностью США является наличие возможностей, Си Цзиньпин выразил надежду на то, что сейчас такая возможность заключается в улучшении двусторонних отношений. Он призвал обе страны прилагать совместные усилия, придерживаться принципов взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества и отсутствия конфликтов и конфронтации, сосредоточиться на взаимодействии, контролировать и разрешать разногласия, способствовать дальнейшему здоровому и стабильному развитию отношений.

По его словам, внешнеполитические ведомства КНР и США могут углубить взаимодействие по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, а также по важным международным и региональным делам. Он также предложил установить более тесные контакты между экономическими, финансовыми и правоохранительными ведомствами, а также армиями двух стран.

Председатель КНР отметил, что Китай и США должны восстановить работу различных механизмов диалога для того, чтобы точно ясно понимать политические намерения друг друга и избегать недоразумений и просчетов.

"Вопросы, касающиеся Тайваня, Сянгана и Синьцзяна, являются внутренними делами Китая и затрагивают его суверенитет и территориальную целостность. США должны уважать коренные интересы КНР и действовать осмотрительно", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал Китай и США, которые являются постоянными членами Совбеза ООН и несут особую международную ответственность и обязательства, следовать мировым тенденциям и совместно обеспечивать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внести исторический вклад в содействие миру и развитию на планете.

Джозеф Байден отметил, что США и Китай должны избегать конфронтации и налаживать сотрудничество в различных областях, в частности, борьбе с климатическими изменениями и т. д. По его словам, Вашингтон намерен проводить с Пекином открытый и конструктивный диалог в духе взаимного уважения с тем, чтобы нарастить взаимопонимание и не допускать недоразумений и просчетов.

Главы двух государств сошлись во мнении, что состоявшийся телефонный разговор станет для мира позитивным сигналом. Стороны договорились поддерживать тесные контакты по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай В мире США Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года