Лидеры КНР и США впервые провели телефонный разговор

Джозеф Байден поздравил китайский народ с наступающим Новым годом и пожелал процветания и развития. Си Цзиньпин еще раз поздравил Джозефа Байдена с официальным вступлением в должность президента США и пожелал народам двух стран счастливого и успешного Года Быка.

Си Цзиньпин указал, что за прошедшие 50 с лишним лет важнейшим событием в международных отношениях стало возобновление и развитие китайско-американских отношений. Хотя за это время было немало затруднений и сложностей, тем не менее имеет место постоянное развитие и движение вперед. Стороны достигли огромных результатов, которые принесли блага обеим народам, а также содействовали миру, стабильности и процветанию на планете, отметил он.

Лидер Китая назвал сотрудничество единственно верным выбором для сторон, а противостояние - катастрофой как для двух стран, так и для всего мира.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время китайско-американские отношения переживают важный момент. Содействие здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений является общим чаянием народов двух стран и международного сообщества. Цитируя слова Джозефа Байдена о том, что главной особенностью США является наличие возможностей, Си Цзиньпин выразил надежду на то, что сейчас такая возможность заключается в улучшении двусторонних отношений. Он призвал обе страны прилагать совместные усилия, придерживаться принципов взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества и отсутствия конфликтов и конфронтации, сосредоточиться на взаимодействии, контролировать и разрешать разногласия, способствовать дальнейшему здоровому и стабильному развитию отношений.

По его словам, внешнеполитические ведомства КНР и США могут углубить взаимодействие по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, а также по важным международным и региональным делам. Он также предложил установить более тесные контакты между экономическими, финансовыми и правоохранительными ведомствами, а также армиями двух стран.

Председатель КНР отметил, что Китай и США должны восстановить работу различных механизмов диалога для того, чтобы точно ясно понимать политические намерения друг друга и избегать недоразумений и просчетов.

"Вопросы, касающиеся Тайваня, Сянгана и Синьцзяна, являются внутренними делами Китая и затрагивают его суверенитет и территориальную целостность. США должны уважать коренные интересы КНР и действовать осмотрительно", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал Китай и США, которые являются постоянными членами Совбеза ООН и несут особую международную ответственность и обязательства, следовать мировым тенденциям и совместно обеспечивать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, внести исторический вклад в содействие миру и развитию на планете.

Джозеф Байден отметил, что США и Китай должны избегать конфронтации и налаживать сотрудничество в различных областях, в частности, борьбе с климатическими изменениями и т. д. По его словам, Вашингтон намерен проводить с Пекином открытый и конструктивный диалог в духе взаимного уважения с тем, чтобы нарастить взаимопонимание и не допускать недоразумений и просчетов.

Главы двух государств сошлись во мнении, что состоявшийся телефонный разговор станет для мира позитивным сигналом. Стороны договорились поддерживать тесные контакты по китайско-американским отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.