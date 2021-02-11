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11 февраля 2021 г.

Постановление правительства Республики Марий Эл от 10 февраля 2021 года № 42 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл на 2021 год"

Дата подписания 10 февраля 2021 г.
Опубликован 11 февраля 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Установить для оценки уровня жизни населения Республики Марий Эл при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл величину прожиточного минимума на 2021 год:

1) в расчете на душу населения - 10 184 рубля;

2) по основным социально-демографическим группам населения в Республике Марий Эл:

для трудоспособного населения - 10 913 рублей;

для пенсионеров - 8 719 рублей;

для детей - 10 535 рублей.

2. Министерству социального развития Республики Марий Эл с участием органов местного самоуправления в Республике Марий Эл при оказании государственной социальной помощи и предоставлении мер социальной поддержки учитывать величину прожиточного минимума, установленную пунктом 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства Республики Марий Эл А.Евстифеев



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