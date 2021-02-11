Постановление правительства Московской области от 26 января 2021 года № 26/3 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Московской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Московской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области на 2021 год на душу населения - 13 580 рублей, для трудоспособного населения -14 987 рублей, пенсионеров - 10 648 рублей, детей - 13 531 рубль.

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







