Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.02.2021,  
11:16
Текст:  Светлана Цыганкова

NI: Москва имеет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости

Россия добилась значительных успехов в создании гиперзвукового оружия, пишет The National Interest.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение

Разработка гиперзвукового оружия - это одна из областей, в которой Москва имеет значительное и потенциально серьезное преимущество перед Соединенными Штатами, утверждает издание. Речь идет об испытаниях нового ракет "Циркон", которые могут достигать скорости в 8 Махов. Это оставляет потенциальным целям мало времени на ответную реакцию.

Автор статьи считает, что гиперзвуковые ракеты настолько быстры, что им необязательно нести и взрывчатые вещества. Само столкновение с объектом на такой скорости вызовет сильный взрыв.

The National Interest заявляет и о том, что Россия стала первой страной, решившей разместить гиперзвуковые ракеты на подводных лодках. Это позволяет пусковой платформе оставаться скрытой и в то же время очень мобильной. Поскольку ракеты запускаются из подводного положения, подлодки могут приближаться максимально близко к объекту, что еще больше сокращает время для ответного удара.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Севмаш
В атомные подлодки РФ добавят композитов 10.02.2021
Подлодки типа "Лада" вооружат ракетами "Калибр" 09.02.2021
ВМС США готовят точечный ответ на залповый пуск "Булавы" 09.02.2021
испытания
Видео: завершился первый этап опытной эксплуатации БМПТ "Терминатор" 09.02.2021
Ту-22М3 провел тестовую стрельбу "убийцами авианосцев" 06.02.2021
подлодки
Появилось фото японской подлодки после столкновения с балкером 09.02.2021
Появилось первое фото новой атомной подлодки Китая 01.02.2021