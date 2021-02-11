Постановление правительства Омской области от 10 февраля 2021 года № 20-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Омской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Омской области за IV квартал 2020 года:

1) в расчете на душу населения - 10 324 руб.;

2) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 10 956 руб.;

- для пенсионеров - 8 324 руб.;

- для детей - 10 493 руб.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л.Бурков







