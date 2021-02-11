Постановление правительства Омской области от 10 февраля 2021 года № 21-п "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области на 2021 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Омской области "О величине прожиточного минимума в Омской области" Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области на 2021 год:

1) в расчете на душу населения - 10 635 руб.;

2) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 11 342 руб.;

- для пенсионеров - 8 932 руб.;

- для детей - 10 982 руб.

2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области "О величине прожиточного минимума в Омской области" и действует по 31 декабря 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской области В.В. Куприянова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л.Бурков







