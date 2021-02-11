Панарин получил травму в матче против "Бостона"

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин получил повреждение в матче против "Бостона", в котором его команда уступила - 2:3. Гол Ильи Михеева помог "Торонто" одолеть "Монреаль" - 4:2.

Минувшей ночью в НХЛ прошли два матча регулярного чемпионата. "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил в овертайме "Бостону" - 2:3. В составе победителей отличились Крис Вагнер, Андерс Бьорк и Брэд Маршан. У проигравших шайбы забросили Жюльен Готье и Кевин Руни. Голкипер команды Александр Георгиев отразил 29 бросков.

В этой встрече повреждение получил лидер "рейнджеров" - российский форвард Артемий Панарин. Он провел на льду 15 минут 34 секунды, а в третьем периоде практически не выходил на лед. Как сообщил главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, у Панарина повреждение нижней части тела, а степень серьезности травмы определится по итогам обследования.

В другом матче "Торонто" переиграл "Монреаль" - 4:2. В составе победителей первую шайбу в сезоне забросил российский форвард Илья Михеев. У проигравших голевой передачей отметился российский защитник Александр Романов.