Посол РФ в КНР поздравил китайцев с Новым годом по лунному календарю

Дорогие друзья!

Приближается один из самых любимых и торжественных праздников в Китае - Новый год по лунному календарю, "Праздник весны". Наступающий год пройдет под знаком "быка". Бык - трудолюбивое животное, ему свойственны благородство, мудрость, решительность. Желаю, чтобы в 2021 году бык-труженик помог каждому успешно осуществить все важные дела - создать семью, построить дом, получить образование, добиться успехов в карьере, обрести материальное благополучие.

С Праздником весны связаны особые народные традиции, на протяжении многих столетий бережно передающиеся китайцами из поколения в поколение. Это и обычаи, включающие приготовление новогодних пельменей и новогодних пирожных. И традиция изысканно украшать дом, развешивая красные фонарики и парные надписи с добрыми пожеланиями. Хозяева дома порой пишут на фонариках необычные загадки. Конечно, мы обратили внимание на то, как под Новый год преобразилась главная улица столицы - Чананьцзе, щедро украшенная праздничными фонарями. В новогодний вечер вся семья непременно собирается за столом, шумно радуясь воссоединению после долгой разлуки. Мы, россияне, живущие и работающие в Китае, тоже следуем традициям празднования Чуньцзе и с весельем отмечаем приход новой весны.

Дорогие друзья! В Новом году желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, успехов во всех делах и материального благополучия!