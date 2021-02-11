ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 миллиардов рублей

ПСБ разместил выпуск облигаций объемом 15 миллиардов рублей, срок обращения - 3 года. Ставка купона составила 6,4%. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

Сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц.

"ПСБ в третий раз за неполный год проводит размещение на публичном долговом рынке и неизменно встречает высокий интерес инвесторов, - рассказал директор дирекции финансовых рынков ПСБ Никита Башков. - Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке".

В июне 2020 года ПСБ провел первое в новейшей истории банка рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской. Организация сделки была отмечена профессиональным сообществом: в конце 2020 года Cbonds Awards назвало сделку "Возвращением года" на публичном долговом рынке.

Материал подготовлен ПАО "Промсвязьбанк"