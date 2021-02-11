Кассационный суд запретил объявлять процессы закрытыми без веских причин

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор жителю Смоленска некоему Г., осужденному на 12 лет колонии за торговлю наркотиками. Главная ошибка нижестоящих инстанций состояла в том, что они без веских причин закрыли процесс для общественности.

Формальной причиной для "засекречивания" разбирательства стало наличие в деле некоей врачебной тайны. А именно - данные о состоянии здоровья подсудимого. Причем мнением самого подсудимого, действительно ли ему важно не разглашать свой диагноз, суд не поинтересовался.

"Защита конфиденциальности сведений о состоянии здоровья Г. затрагивает исключительно его права и законные интересы", - подчеркнул кассационный суд. А мнение подсудимого по данному вопросу было определяющим. Более того, даже если сам человек не горит желанием предавать гласности свои болезни, необязательно было закрывать весь процесс. Достаточно было провести в закрытом режиме лишь небольшую часть процесса: когда обсуждался диагноз.

"Публичность судебных слушаний представляет собой фундаментальный принцип, защищаемый Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, - пояснил кассационный суд. - Открытость судопроизводства предполагает контроль со стороны общества, является одним из средств поддержания доверия к суду, одной из основ справедливого судебного разбирательства".

Хотя решение принято по конкретному делу, именно на такие правовые позиции должны ориентироваться нижестоящие инстанции во всех процессах.

Именно подсудимый должен был решать, хочет ли он сохранить в тайне от общества свой диагноз

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян, напомнил, что УПК предусматривает четыре причины для закрытия процесса, например, наличие в материалах гостайны. Но каждый раз наличие оснований в конкретном деле суд решает особо.