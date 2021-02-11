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11.02.2021 00:57
Рубрика: Общество

Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жителей регионов центра Европейской России ждет очередное испытание холодом. Новая рабочая неделя начнется с понижения температур сразу на 10-15 градусов, рассказали в Росгидромете.

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"Температура после -10…-12 градусов, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до -20…-25, а местами и ниже. Это затронет Московский регион, Тверскую, Калужскую, Тульскую области", - цитирует РИА Новости руководителя ситуационного центра Юрия Варакина.

По словам синоптика, для второй половины февраля - это опять аномальное похолодание. Морозы простоят до четверга. А с 19 февраля погодная картина начнет меняться.

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