Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России

Жителей регионов центра Европейской России ждет очередное испытание холодом. Новая рабочая неделя начнется с понижения температур сразу на 10-15 градусов, рассказали в Росгидромете.

"Температура после -10…-12 градусов, которые ожидаются на выходных, опять может опуститься до -20…-25, а местами и ниже. Это затронет Московский регион, Тверскую, Калужскую, Тульскую области", - цитирует РИА Новости руководителя ситуационного центра Юрия Варакина.

По словам синоптика, для второй половины февраля - это опять аномальное похолодание. Морозы простоят до четверга. А с 19 февраля погодная картина начнет меняться.